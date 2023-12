Urawa Reds x León: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (15/12), no Estádio Príncipe Abdullah, em Jeddah, os japoneses do Urawa Reds enfrentam os mexicanos do León. O duelo vale pela fase de quartas de final do Mundial de Clubes. O vencedor desta partida enfrentará, na semifinal, o Manchester City, dia 18/12.

O Urawa Reds está no Mundial como o campeão da Champions Asiática, já o León é o campeão da Concachampions (a Liga continental da Concacaf, que reúne clubes da América do Norte e Central). Esta é a terceira vez que o Urawa joga a competição. Foi semifinalista em 2007 e caiu nas quartas de 2015. Mas o León é estreante na competição. Também neste sábado jogam Al Ahly e Al Ittihad (que venceu o Auckland na estreia). Quem passar será o adversário do Fluminense.

Onde assistir

A Cazé TV (pelo Youtube) transmite a partir das 11h30 (de Brasília).

Como está o León

O técnico Nicolas Larcamón teve duas grands notícias. Afinal, dois de seus principais jogadores estão recuperados de lesão: os apoiadores Lucas Romero e Ángel Mena. Contudo, Romero deve começar no banco. Ambriz, que é a maior revelação da equipe e MVP da última Concachampions, é o principal jogador dos mexicanos.

“Sabemos a dimensão de tudo o que está acontecendo, para o elenco, torcida e clube. Dessa forma, queremos alcançar o primeiro objetivo de se classificar para as semifinais”, disse o treinador Larcamón.

Como está o Urawa Reds

A única ausência é o lateral-direito Sakai, com dores no joelho. Assim, Ogiwara está escalado. Mas a grande dúvida do treinador Rafal Janas está no ataque. Caso opte por começar com dois, Koizumi a começa fazendo dupla com José Kanté. O destaque do time é o zagueiro-artilheiro Sholz. Apesar de defensor, é o segundo principal goleador da equipe, muito eficaz no jogo aéreo.

URAWA REDS X LEÓN

Quartas de final do Mundial de Clubes

Data e horário: 15/12/2023, às 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Abdullah, Jeddah (ARA)

LEÓN: Rodolfo Cota; Adonis Frias, Bellon e William Tesillo; Moreno, Omar Fernández, Ivan Rodríguez, Hernández (Ambriz) Angel Mena; Federico Vinas e Nicolas López. Técnico: Nicolas Larcamón

URAWA REDS: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Hoibraten e Ohata; Iwao, Yasui, Koizumi, Panya e Schalk (Shoya Nakajima ou Takahashi ou Koizumi); José Konté. Técnico: Rafal Janas

Árbitro: Jean-Jacques Ngambo (CON)

Auxiliares: Elvis Noupue (RDC) e Arseni Maringule (MOC)

VAR: Alejandro José Hernández (ESP)

