Al Ahly x Al-Ittihad: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense conhece, nesta sexta-feira (15), o seu primeiro adversário no Mundial de Clubes 2023. Al Ahly, do Egito, entra em campo diante dos donos da casa Al-Ittihad e disputa uma vaga nas semifinais do torneio no King Abdullah (Jeddah). Assim, o duelo acontece as 15h (de Brasília) e quem avançar encara os comandados de Fernando Diniz na próxima segunda-feira (18).

De um lado, está o atual campeão da Liga dos Campeões da África, enquanto do outro, o vencedor da última Liga Saudita. Do outro lado da chave, o León, do México, mede forças com o Urawa Reds, do Japão, também nesta sexta-feira (15), às 11h30 (de Brasília), no Prince Abdullah Al-Faisal. O vencedor deste confronto, portanto, terá pela frente o Manchester City na terça-feira (19).

Onde assistir

O duelo desta sexta-feira (15) terá a transmissão do Globpplay , Fifa+ e CazéTV

Como chega o Al Ahly

A equipe egípcia não poderá contar com a dupla Mohamed Dhaoui e Karim Walid. Sendo assim, ambos sofreram lesões na preparação para o torneio e estão fora de combate. O representante da África também é o maior vencedor da Liga dos Campeões do continente com 11 títulos e está em sua nona participação em mundiais.

Como chega o Al-Ittihad

Depois do triunfo na estreia do torneio, sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, os comandados de Marcelo Gallardo não contarão novamente com o zagueiro Luiz Felipe, que sofreu lesão muscular. Por outro lado, a equipe também conta com estrelas como Kanté, Fabinho, Marcelo Grohe e Romarinho em seu elenco. A estreia foi consistente com uma vitória tranquila por 3 a 0 diante da torcida árabe.

Al Ahly x Al-Ittihad

Quartas de final do Mundial de Clubes

Data e horário: sexta-feira, 15/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sport City Stadium, Arábia Saudita (SAU)

Al Ahly: Mohamed Elshenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Aliou Dieng, Marawan Attia, Mohamed Afsha; Hussein Elshahat, Kahraba, Percy Tau. Técnico: Marcel Koller

Al-Ittihad: Marcelo Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy e Bamsaud; Kanté e Fabinho; Alamri, Coronado e Jota; Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego Martínez (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto Árbitro: Campbell-Kirk Waugh

