Santos paga salários atrasados de novembro aos jogadores

A diretoria do Santos pagou nesta quarta-feira (13) os salários atrasados de novembro aos jogadores e funcionários do clube. O presidente Andrés Rueda, que vai deixar o Peixe nos próximos dias, precisou recorrer a um empréstimo para quitar a dívida. Além disso, também pagou os direitos de imagem dos atletas e a primeira parcela do 13º dos funcionários.

O valor do empréstimo feito pela diretoria do Santos foi de R$ 20 milhões, mas essa não foi a primeira vez que o clube precisou recorrer a isso para pagar salários. Anteriormente, o Peixe já acumulara algo em torno de R$ 30 milhões em outros empréstimos. Dessa forma, acaba de aumentar sua dívida, que será herdada pela nova diretoria, liderada pelo recém-eleito Marcelo Teixeira.

O projeto de funding, nome adotado para o esquema de empréstimos, teve aprovação do Conselho Deliberativo em junho do ano passado. A garantia são investimentos de torcedores do Santos no Banco Safra, com juros mais baixos do que os praticados no mercado. De qualquer forma, o clube deverá encontrar grandes dificuldades financeiras em 2024, ainda maiores por conta da queda nas receitas, devido à queda para a Série B do Brasileirão.

Assim, jogadores como o volante Jean Lucas e o meia-atacante Soteldo poderão deixar o clube. Ambos já conversam com outras equipes e a tendência é que o Santos os empreste para que as equipes arquem com seus vencimentos.

