Fifa e Conmebol virão ao Brasil para acompanhar imbróglio na CBF

Em meio ao imbróglio na CBF, que culminou na destituição do presidente Ednaldo Rodrigues do cargo, Fifa e Conmebol se manifestaram. Dessa forma, as duas entidades informaram que querem acompanhar de perto a situação na Confederação Brasileira de Futebol, que terá novas eleições.

As duas entidades enviaram uma carta à CBF, segundo o “ge”, pedindo que o processo seja lento. A expectativa, afinal, é de que uma comitiva venha ao Brasil em breve para ficar a par da situação.

“Nenhuma eleição deve ser convocada ou acontecer até que uma delegação de Fifa e Conmebol visite o Brasil no próximo janeiro para examinar a situação e discutir o assunto com as partes interessadas”, disse parte do comunicado.

Neste momento, José Perdiz, presidente licenciado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ocupa a presidência da CBF. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que depôs Ednaldo, diz que a nova eleição deveria acontecer dentro de 30 dias úteis. O prazo se iniciou no dia 12 de dezembro.

Em paralelo a isso, Ednaldo Rodrigues entrou na Justiça com um recurso para anular a decisão do TJ-RJ. Enquanto o imbróglio não se resolvido, José Perdiz segue à frente da CBF, mas garantindo interferência mínima.

