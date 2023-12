Internacional sonda Thiago Maia, que deixa futuro com o Flamengo

O Internacional busca um volante para a próxima temporada, e um dos nomes na mira é Thiago Maia, do Flamengo. O Colorado procurou a direção do Rubro-Negro para saber os planos sobre o jogador. Afinal, o meio-campista esteve aquém das expectativas em 2023.

Com a saída de Johnny, que vai jogar no Real Betis (ESP), o time de Porto Alegre tem interesse no camisa 8 do Fla. O jogador, porém, ciente dos contatos, deixou a situação nas mãos dos seus empresários e do clube carioca. O “ge” deu a informação primeiramente.

Adaptado ao Flamengo, Thiago Maia sente-se em casa e não tem pressa para definir a situação. Aos 26 anos, ele tem contrato com o time da Gávea até o fim de 2026. Apesar de não ter rendido o esperado, ele foi um dos quatro jogadores que mais entrou em campo no ano, com 64 partidas. Além do Internacional, o Corinthians também tem interesse no jogador. O Timão, contudo, não fez nenhum contato pelo volante revelado no Santos.

Outros dois nomes também estão no radar do Inter, mas com menos força: Nahitan Nández, do Cagliari (ITA), e Gregore, do Inter Miami (EUA). O primeiro, entretanto, deseja permanecer na Europa, e o segundo pode retornar ao Bahia.

