Bobadilla assina nesta sexta com o São Paulo: contrato até 2027

O São Paulo e o meio-campista paraguaio Damián Bobadilla irão assinar contrato de quatro anos de validade nesta sexta-feira (15). O empresário do atleta, Julián Giménez, confirmou o acordo, que o Jogada10 já tinha antecipado nesta quarta-feira.

Entretanto, Bobadilla, que fechou com o São Paulo até dezembro de 2027, ainda não irá à capital paulista num primeiro momento. Ele e seu agente irão assinar o contrato de maneira virtual. A confirmação por parte do agente do jogador foi feita à Rádio ABC, de Assunção, na noite desta quinta.

Bobadilla marcou 11 gols em 48 jogos na temporada, pelo Cerro Porteño. O clube paraguaio, aliás, irá receber R$ 14,7 milhões pelo acordo. O jogador de 22 anos chega após a diretoria são-paulina desistir da contratação de Martínez, do América-MG. Sua posição de origem é a de volante, mas ele tem atuado frequentemente de forma mais avançada, o que lhe possibilitou a grande quantidade de gols para um jogador de sua posição.

A tendência é que o São Paulo anuncie Bobadilla ainda nesta sexta-feira. Neste caso, ele será o terceiro jogador já confirmado oficialmente, assim como o volante Luiz Gustavo e o atacante Erick, para a temporada de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.