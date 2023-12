Corinthians e Santos estudam troca entre Ivan e Lucas Braga

Corinthians e Santos negociam uma possível troca de jogadores para a temporada de 2024. O goleiro Ivan, do Timão, e o atacante Lucas Braga, do Peixe, poderão ser envolvidos em um acordo e trocar de clube ainda neste ano. Ainda não é certo, entretanto, se esta troca aconteceria por empréstimo ou em definitivo. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

No Corinthians, Ivan tem pouquíssimas oportunidades desde sua chegada, em 2022. Ele atuou apenas três vezes e acabou emprestado, posteriormente, ao Zenit, da Rússia, e ao Vasco. Mesmo assim, teve pouquíssima rodagem nas duas equipes e já voltou ao Timão. Com a concorrência de Cássio e Carlos Miguel, uma ida para o Santos poderia fazer com que tivesse mais minutos em campo.

Por outro lado, Lucas Braga tem um contexto diferente. Atacante que também pode atuar como lateral, sua polivalência se encaixa nos padrões dos quais a equipe corintiana necessita. Além disso, o rebaixamento para a Série B fez com que o Peixe perdesse poder de barganha, já que terá cortes importantes em seu orçamento para 2024. Lucas foi titular nos últimos quatro anos no Santos, com exatos 199 jogos.

Embora os clubes ainda não confirmem a negociação, o avanço nas conversas poderá acontecer nos últimos dias do ano. Dessa forma, Ivan poderia ganhar espaço como eventual titular do Santos, sobretudo se João Paulo não permanecer, enquanto Lucas Braga passaria a ser mais uma opção ofensiva para Mano Menezes no Corinthians.

