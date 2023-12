Pentacampeão brasileiro, Mayke revelou o seu maior sonho no Palmeiras. Durante o Palmeiras Cast, o lateral-direito – primeiro atleta a se tornar cinco vezes campeão nacional na era dos pontos corridos – contou sobre seu grande objetivo no clube: ganhar o Mundial de Clubes. Confira no vídeo!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.