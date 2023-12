Gabriel Pires é sondado por clubes brasileiros, mas pretende seguir no Botafogo

O futuro de Gabriel Pires está indefinido, mas no que depender do atleta a resposta é fácil. Com contrato até o fim do ano com o Botafogo, o meio-campista pretende seguir no clube alvinegro para 2024. Emprestado pelo Benfica (POR), porém, ele precisa da liberação dos lusitanos.

Enquanto a situação não se resolve, Gabriel Pires vê a procura de outros times. Segundo a “ESPN”, Cruzeiro e Corinthians sondaram o atleta, mas ouviram que a prioridade é o Glorioso. O jogador de 30 anos, aliás, é torcedor declarado do Botafogo e quer continuar no Rio de Janeiro.

Gabriel Pires está emprestado pelo Benfica, e o Botafogo tem otimismo em acertar mais uma cessão. O atleta tem vínculo até o meio de 2025 com o time de Lisboa e existe a chance de renovar por mais um ano para ser cedido novamente. Dessa forma, o novo empréstimo seria até o fim de 2024.

O meio-campista desembarcou no Alvinegro no meio de 2022 e viveu período de adaptação em sua chegada. No início da atual temporada, após jogar com frequência, sofreu uma grave lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por um longo período. No retorno, foi titular absoluto. Ao todo, foram 35 jogos no ano, com dois gols e cinco assistências.

