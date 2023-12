Vasco encaminha renovação de contrato de Maicon por mais um ano

O Vasco e os representantes de Maicon se aproximaram de um acordo para a renovação de contrato por mais um ano. Após os primeiros contatos, a tendência é que a permanência do zagueiro seja confirmada em breve. O “God Of Zaga”, afinal, foi um dos destaques da campanha do segundo turno do time, que se salvou do rebaixamento após frequentar a lanterna do Brasileirão.

Aos 35 anos, Maicon chegou a São Januáro sob desconfiança, não só pela idade, mas por ter tido passagem ruim no Santos. Aos poucos, porém, conquistou a confiança do técnico Ramón Díaz e da torcida com boas atuações e muita força física. O argentino, aliás, deu seu aval para que o zagueiro siga no elenco em 2024. O salário deve ser um pouco superior ao atual.

Mais reforços para a zaga

Ainda assim, a SAF está no mercado para trazer mais uma opção para a posição. O paraguaio Júnior Alonso, que pertence ao Krasnodar, da Rússia, está na mira. Isso porque, Robson Bambu não vai seguir no Vasco e, muito provavelmente, Miranda também não. Alonso disputaria posição com Léo pela esquerda, enquanto Medel e Maicon cobrem o lado direito.

O Vasco se reapresenta no início de janeiro, de olho no Campeonato Carioca, que não vence há oito anos. Além disso, tem o Brasileirão e a Copa do Brasil pela frente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.