Alvo do Flamengo, Léo Ortiz pode reencontrar parceiro de melhor momento da carreira

Depois de uma temporada frustrante e sem títulos, o Flamengo já iniciou a reformulação do elenco e se lançou ao mercado. Nesse sentido, o principal nome para o sistema defensivo é o de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. A primeira proposta foi de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões), mas o Massa Bruta pediu acima de 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões) previstos inicialmente. Caso a negociação avance, o defensor reencontrará no grupo rubro-negro um velho conhecido de seu melhor momento na carreira.

Trata-se de Fabrício Bruno, com quem formou uma das duplas mais entrosadas pela equipe de Bragança Paulista em 2021. Naquele ano, o Bragantino chegou à final da Copa Sul-Americana e esteve bem perto de um título continental. A taça, no entanto, escorregou entre os dedos com o gol de Nikão, do Athletico-PR, em Montevidéu.

Naquela temporada, Léo Ortiz esteve em campo em 48 partidas, com duas assistências, nove amarelos e 4.226 minutos. Fabrício Bruno, por sua vez, atuou em 57 jogos, estufou a rede em duas oportunidades, com uma assistência e 4.932 minutos. Apesar do revés para o Furacão, os dois zagueiros formaram o sistema defensivo da seleção daquela edição ao lado de Thiago Heleno. O atacante Artur, hoje no Palmeiras, foi o outro representante do Massa Bruta na premiação.

Visão de jogo e forte saída de bola

Em campo, o estilo de jogo do possível reforço do Flamengo desperta a curiosidade da torcida. A principal delas é a sua visão de jogo mesmo a partir da defesa e a forma como contribuiu na saída de bola. Geralmente, o defensor faz passes mais verticais, inclusive, com as bolas longas, tendo precisão para encontrar o ponta e diretamente a última linha.

A equipe da Gávea sofreu muito em seu poder de construção nos jogos em que Erick Pulgar esteve ausente, devido à qualidade na construção vindo de trás nas transições ofensivas. Com isso, pode qualificar a saída de bola da equipe rubro-negra ao acionar Bruno Henrique ou Everton Cebolinha em velocidade e trazer um ganho técnico à defesa. Aprendeu muito com o pai, Luis Fernando Roese Ortiz, um dos principais nomes do futsal mundial nos anos 1990.

Bom posicionamento e conhecimento tático

Em 2021, formou uma dupla com Fabrício Bruno em que ambos se completavam na marcação. O atual defensor da equipe rubro-negro é um jogador de muita imposição física, que tem velocidade para vencer duelos individuais. Já o zagueiro do Bragantino tem um exímio posicionamento para antever as jogadas e fazer a interceptação. Isso acontece por ser um jogador técnico e compensa o seu desempenho nos duelos defensivos, que não é tão forte como o do camisa 15 rubro-negro.

Com apenas 12 jogos, Tite conseguiu organizar e fazer o Flamengo voltar a ser competitivo, porém faltou tempo hábil e musculatura para erguer a taça. Em 2024, o comandante terá carta branca para reestruturar o elenco e montar novamente um sistema defensivo consistente, como era na época de Corinthians e Seleção. Dessa forma, a tendência é que a zaga fique menos exposta, algo que seria ainda importante com a chegada de Ortiz, que brigaria por posição com Léo Pereira, mas tem a sintonia com Fabrício como trunfo para ser titular.

Outro fator que pode ser determinante na disputa por uma vaga, caso a negociação seja concretizada, é que Tite acompanha o futebol de Ortiz há um bom tempo. Tanto que o defensor foi convocado pelo treinador na Seleção e fez parte da pré-lista do Brasil para a última Copa do Mundo. Mesmo assim, o gaúcho já deu indícios de que utilizará a meritocracia e colocará em campo que estiver melhor nos treinamentos. Além deles, Rodrigo Caio deixa o clube para o próximo ano, enquanto Pablo e David Luiz têm o desejo de permanecer e disputar uma vaga entre os titulares.

