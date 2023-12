Samuel Xavier se recupera na hora certa e vira trunfo do Fluminense no Mundial

Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Samuel Xavier está próximo de retornar aos gramados. O lateral treinou normalmente na última quinta-feira (14) e deve iniciar como titular na semifinal do Mundial de Clubes. A informação é do “ge”.

A lesão do lateral aconteceu no jogo entre Fluminense e São Paulo, dia 22 de novembro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O lateral saiu chorando de campo e precisou ser atendido pelos médicos tricolores. O jogador, dessa forma, iniciou tratamento no CT Carlos Castilho e não disputou as últimas rodadas do campeonato.





De volta ao Fluminense

Apesar da lesão, Samuel Xavier foi inscrito para disputa do Mundial e viajou para Arábia Saudita. O lateral já está recuperado da contusão e pode conquistar mais um título expressivo em 2023. O jogador já ganhou dois Cariocas e uma Libertadores pelo clube.

Aliás, Samuel Xavier participou diretamente do título da Libertadores em 2023. O lateral atuou como titular durante boa parte da campanha e marcou gols decisivos nas oitavas de final da competição. O jogador, desse modo, chega confiante e renovado na disputa do Mundial de Clubes.

Nas últimas rodadas do Brasileirão, Guga atuou como titular e deu conta do recado. No entanto, Fernando Diniz tem uma predileção por Samuel Xavier e deve utilizá-lo na semifinal do Mundial. O lateral está no clube desde março de 2021 e teve uma sequência positiva de jogos nesta temporada.

Aliás, Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira (18), contra Al-Ahly ou Al-Ittihad, às 15h, pela semifinal do Mundial de Clubes. A final da competição está marcada para acontecer no dia 22 de dezembro.

