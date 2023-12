E o Ivan? Sem espaço no Vasco, goleiro frustra expectativa e tem futuro incerto

O Vasco tem em mãos uma situação importante a resolver na posição de goleiro, de olho na próxima temporada. Afinal, emprestado até o fim deste mês junto ao Corinthians, Ivan ganhou poucas oportunidades de janeiro para cá. O goleiro de 26 anos, aliás, estava no Zenit, da Rússia, mas viu com bons olhos o retorno ao Brasil – no entanto, entrou em campo apenas quatro vezes pelo Cruz-Maltino.

O insucesso e a falta de chances na equipe também têm relação com as atuações do seu companheiro de posição. Isso porque, no início de 2023, Léo Jardim chegou do Lille, da França, sem ser muito conhecido pela torcida. Mas, aos poucos, superou as dificuldades e se provou como peça fundamental no segundo turno do Brasileirão. Com ótimas atuações, ajudou diretamente a salvar o clube do rebaixamento. Vale lembrar que o Vasco comprou Jardim por 2.3 milhões de euros (cerca R$ 12 milhões) e assinou contrato até o fim de 2025.

Por isso, Ivan perdeu espaço e, na disputa por vaga, levou a pior, frustrando as expectativas por seu passado de Seleção Brasileiro. Sob o comando de Mauricio Barbieri, o goleiro teve sua oportunidade inicial ainda na época de pré-temporada, nos Estados Unidos. Então, foi titular na vitória sobre o Inter Miami, time local que contratou Messi meses depois. Por sinal, Léo Jardim não participou desse período de amistosos, já que ainda negociava com o Gigante da Colina.

Na sequência, começou o Campeonato Carioca, competição na qual até então comissão do Vasco fazia testes no grupo. Tanto é que o arqueiro, ex-Corinthians, foi escalado três vezes, nas partidas contra Portuguesa, Volta Redonda e Resende. Foram, por sinal, os três primeiros compromissos do ano com as principais peças à disposição. Antes, diante de Madureira e Audax, uma equipe alternativa, recheada de jovens sub-20 e jogadores sem muito espaço no elenco, representou o clube.

Fica no Vasco?

Sem sequer atuar no Campeonato Brasileiro, Ivan tem a sua situação analisada pela 777 Partners e pelo departamento de futebol para a próxima temporada. Pelo contrato de empréstimo, ele precisava disputar 45 minutos em 30 jogos pelo Cruz-Maltino desde que chegou como reforço se quisesse ter sua compra em definitiva concretizada. Porém, esses números ficaram muito longe de se confirmar.

Agora, o novo diretor esportivo Alexandre Mattos deve se sentar com representantes do Corinthians para discutir a sua permanência no Rio. Valores e forma de pagamento estarão na mesa. O Timão detém 50% dos direitos econômicos do jogador, e a quantia estipulada para fazer a aquisição gira em torno de R$ 15 milhões. Apesar disso, existe a possibilidade de que o camisa 97 fique na Colina por mais uma temporada.

