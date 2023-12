Auxiliar recusa América-MG e permanece no Palmeiras

O auxiliar Andrey Lopes seguirá ao lado de Abel Ferreira em 2024. O membro da comissão técnica tinha uma proposta para ser o treinador principal do América-MG na próxima temporada. Contudo, ele optou em permanecer no Palmeiras. Assim, o Coelho se vê obrigado a voltar ao mercado atrás de um novo técnico.

Cebola havia recebido a autorização para negociar com o América-MG, embora o Verdão desejasse manter o profissional. A decisão dependia do desejo de Andrey. O auxiliar havia se reunido com o Coelho na segunda-feira (11) e encaminhado o acerto. Contudo, ele optou por permanecer no Verdão.

Embora seja auxiliar de Abel Ferreira, Cebola já chegou a treinar o Palmeiras interinamente em duas oportunidades, vencendo seis jogos e perdendo um.

Andrey Lopes foi auxiliar de Mano Menezes em 2019 e também ficou à frente do comando técnico alviverde antes da chegada de Abel, em outubro de 2020. Assim, ele vem trabalhando com o português desde o início de seu trabalho. Além disso, é membro da comissão técnica permanente do clube.

Aliás, o bom desempenho do Verdão nos jogos em que foi o técnico rendeu a Cebola o termo “Cebolismo”, pelo estilo de jogo imposto pelo interino.

Trabalhos antes do Palmeiras

Cebola já passou, como auxiliar, pela Seleção Brasileira, Grêmio e Internacional. Entretanto, ainda não pôde realizar um trabalho como técnico efetivo. Contudo, feliz no Palmeiras, ele acredita que ainda tem muito para entregar no Alviverde e deseja continuar trabalhando ao lado de Abel Ferreira.

