PSG contrata funcionário para controlar a vida noturna dos jogadores

O Paris Saint-Germain inovou e contratou um funcionário para monitorar a vida noturna dos jogadores. Afinal, como escrevia Ernest Hemingway, “Paris é uma festa”. O “espião” tem o aval do técnico do PSG, Luis Enrique, para monitorar as “saidinhas” do elenco. A informação é do jornal “L’Équipe”. Aliás, trata-se da primeira medida do treinador ao assinar contrato com o clube francês, em julho deste ano.

O “espião” tem, portanto, a incumbência de rastrear todas as discotecas, cabarés, eventos noturnos, bares e rendez-vous da Cidade Luz.

Este profissional, no entanto, não tem seu trabalho limitado à boêmia. Segundo o diário, desde a pré-temporada do PSG também exerce marcação cerrada sobre conteúdos que os jogadores acompanham e compartilham nas redes sociais.

Luis Enrique acredita que, pequenas distrações e as tentações da noite parisiense podem afetar o rendimento dos atletas. No entanto, em momentos de folga, concede ao elenco o direito de se reunir com amigos e familiares, em festas privadas. Desde que, claro, as reuniões não afetem o desempenho físico de seus comandados.

Em campo, o Paris Saint-Germain volta a campo neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), contra o Lille, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital lidera a liga, com 36 pontos, quatro à frente do segundo colocado Nice.

