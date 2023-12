São Paulo volta a ter dor de cabeça com limite de estrangeiros

O São Paulo e o meio-campista paraguaio Damián Bobadilla devem assinar um contrato de quatro anos de validade nesta sexta-feira (15). O jogador será o novo reforço do Tricolor Paulista para a próxima temporada. Contudo, a chegada do volante faz retornar um velho problema do clube: a quantidade de estrangeiros.

A chegada do paraguaio fará que o São Paulo tenha dez gringos em seu elenco. Afinal, além do paraguaio, o Tricolor ainda conta com Arboleda, Ferraresi, Alan Franco, Galoppo, Michel Araújo, James Rodríguez, Gabriel Neves, Jhegson Méndez e Calleri. Assim, o técnico Dorival Júnior teria que deixar três destes jogadores fora das partidas da CBF. Vale lembrar que, em competições da Conmebol, não existe limites para estrangeiros.

Para não deixar jogadores de fora, mesmo em condições físicas, dois estrangeiros devem dar adeus ao clube. Jhegson Mendéz deve ser um deles, já que perdeu espaço com Dorival e sequer vinha sendo relacionado nas últimas partidas. O outro deve ser Gabriel Neves. O São Paulo entende que o ciclo do uruguaio no Morumbi chegou ao fim, muito pela queda de rendimento na reta final de temporada.

Já Alan Franco, Galoppo, Ferraresi e Michel Araújo, apesar de não serem titulares, são considerados fundamentais na composição do plantel. Assim, devem ser mantidos. Arboleda e Calleri, peças intocáveis, também devem ser mantidos na equipe principal em 2024.

Por fim, a maior questão é de James Rodriguez. O colombiano terá 2024 para justificar a contratação e assumir o protagonismo na equipe. O Tricolor Paulista sabe que 2023 era para recuperar o meia fisicamente e espera que ele seja o principal jogador do plantel na disputa da Libertadores.

Objetivos do São Paulo na temporada

Com a expectativa da volta à Libertadores e da defesa do título da Copa do Brasil, o São Paulo busca reforçar o elenco para a próxima temporada. Supercopa do Brasil, o Paulistão e o Brasileirão também estão na mira do clube.

