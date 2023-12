Corinthians tem segunda proposta por Erick recusada, mas não desiste

O Corinthians não desistiu de Erick e promete se esforçar para contratar o jogador. Inicialmente, o Timão havia proposto uma troca do volante por Vera, mas foi prontamente recusada pelo Athletico-PR. Agora, o Alvinegro realizou uma oferta de R$ 27 milhões, mas o Furacão pediu mais.

As conversas pelo volante acontecem desde o início da semana e a estratégia corintiana mudaram após a postura rígida de Mário Celso Petraglia do Furacão. O clube paranaense só disse que aceita liberar o atleta se fosse por uma venda definitiva, sem troca de jogadores. Após a primeira oferta do Corinthians, o Athletico estipulou o preço de R$ 34 milhões por Erick.

O Corinthians avalia se aumenta o valor ou tenta demover o Furacão da última recusa. Por outro lado, Erick entende que está na hora de mudar de ares e ficou seduzido por jogar em São Paulo.

A temporada de 2023 ficou marcada na qual Erick mais disputou jogos. Foram 59, no total, com oito gols marcados, a temporada mais artilheira do jogador. Além disso, são oito assistências distribuídas, recorde desde que chegou ao Furacão.

Ao todo, Erick soma 17 gols, 10 assistências e cinco títulos conquistados: Copa do Brasil (2019), Sul-Americana (2021) e Paranaense (2019, 2020, 2023).

Corinthians precisa repor peças no setor

O Timão ainda prepara uma nova investida para contratar Erick, mas não sabe se vai ter êxito. O que se sabe é que o Corinthians vai ao mercado atrás de um novo volante, já que o setor pode ficar bastante desfalcado em 2024.

Afinal, os volantes também estão em xeque no Alvinegro. O colombiano Cantillo acabou dispensado por estar em fim de contrato. Vera caiu de rendimento e vem sendo questionado por Mano Menezes, se tornando moeda de troca. Maycon agrada ao treinador, mas está em fim de contrato de empréstimo e, dificilmente, fica no Parque São Jorge. O único consolidado é Moscardo, mas o jovem está na mira do PSG, e uma boa oferta pode fazer o atleta dar adeus ao Timão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.