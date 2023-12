Botafogo fecha ano com bom aproveitamento nos clássicos? Veja números

O Botafogo terminou o ano, apesar da perda do título do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento positivo em clássicos. Afinal, disputou nove no geral e saiu de campo com os três pontos em cinco jogos. Nos outros quatro, acabou sendo batido pelos rivais do Rio. Aliás, o maior freguês do Alvinegro na temporada foi o Fluminense – em três compromissos, o Tricolor sequer conseguiu vazar a defesa adversária e perdeu todos.

No retrospecto, uma das partidas mais marcantes aconteceu no dia 30 de abril, quando o Glorioso enfrentou o Flamengo, no Maracanã. À época, vinha embalado de duas vitórias nos dois duelos iniciais da Série A e, na terceira rodada, ganhou do Rubro-Negro por 3 a 2, com gols de Danilo Barbosa e Tiquinho Soares, duas vezes. Por sinal, o camisa 9 foi o artilheiro do time nesse tipo de confronto em 2023: marcou três no somatório.

Outro duelo que serviu para provar que o Botafogo estava de fato na briga para ser campeão nacional aconteceu na sétima rodada, em 20 de maio. Diante do Fluminense, encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo montado pelo técnico Fernando Diniz. Porém, de tanto persistir, encontrou o caminho das redes já perto do apito final, com Víctor Cuesta, em jogada de bola alçada na área.

Botafogo em clássicos no ano

Carioca – Botafogo 1 x 0 Fluminense

Carioca – Vasco 2 x 0 Botafogo

Carioca – Flamengo 1 x 0 Botafogo

Brasileiro – Botafogo 3 x 2 Flamengo

Brasileiro – Botafogo 1 x 0 Fluminense

Brasileiro – Botafogo 2 x 0 Vasco

Brasileiro – Flamengo 2 x 1 Botafogo

Brasileiro – Botafogo 2 x 0 Fluminense

Brasileiro – Vasco 1 x 0 Botafogo

Freguesia?

Um dos fatores para que o aproveitamento em clássicos no ano tenha tido saldo positivo foi o duelo direto com o Tricolor. Afinal, em três partidas, o Alvinegro conseguiu vencer todas diante do time das Laranjeiras. Além disso, demonstrou alta solidez defensiva, já que sequer sofreu gols nos confrontos. Ganhou duas por 1 a 0 e uma por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca e Brasileiro.

Retrospecto recente

Com os resultados da temporada, o Botafogo quebrou uma sequência negativa contra o atual campeão da Libertadores. Isso porque, de 2020 para cá, foram dez embates entre as equipes e com larga vantagem ao adversário. Ao todo, seis vitórias, três empates e apenas uma derrota para o Glorioso, que aconteceu no Estadual de 2022.

Por outro lado, o clube de General Severiano não manteve o rendimento dos últimos tempos em duelos contra o Vasco. De 2021 a 2022, por exemplo, chegou a enfileirar quatro triunfos seguidos para cima do Cruz-Maltino, entre o regional e a Série B. No entanto, em 2023, viu o rival surpreender e levar a melhor em dois dos três partidas.

O mesmo ocorreu com o Flamengo, que ficou com os três pontos em duas oportunidades. Por sinal, o Rubro-Negro vem se saindo bem em jogos diante do Botafogo no século XXI. Em dez encontros nas três temporadas recentes, perdeu somente duas vezes, ficou no empate em um e, assim, acabou ficando com o resultado positivo em sete.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.