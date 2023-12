Santos encontra dificuldade para contratar novo treinador

O Santos vem encontrando muita dificuldade para acertar com um novo treinador para 2024. Após decidir que não vai permanecer com Marcelo Fernandes, o Peixe tentou a contratação de Thiago Carpini, do Juventude, e, recentemente, Fábio Carille, do V-Varen Nagasaki. Contudo, ambas as conversas não tiveram sucessos.

Carpini estava praticamente certo com o Santos, que conseguiu encaminhar o negócio. No entanto, a multa contratual e a montagem da comissão técnica fizeram as tratativas retrocederem. O Juventude queria R$ 1 milhão em dinheiro à vista. O Peixe, contudo, ofereceu alguns jogadores para abater o valor, algo prontamente recusado na Serra Gaúcha.

Sem Carpini, Santos foi atrás do velho conhecido Fábio Carille. Contudo, o treinador tem multa contratual de cerca de 1 milhão de dólares, quase R$ 5 milhões. Em crise financeira, o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, tentou negociar o valor, mas os japoneses não aceitaram uma redução.

Estes dois nomes eram os principais na lista do Santos para assumir o comando técnico da equipe. Agora, sem um objetivo definido, o Alvinegro Praiano volta à estaca zero em busca de um novo treinador.

O presidente eleito Marcelo Teixeira só assume o cargo oficialmente na próxima terça-feira (19). Até lá, está em um processo de transição e não tem tanto poder sobre o que acontece no clube. Mesmo assim, a nova diretoria tenta acelerar a busca por um técnico para a próxima temporada por entender que precisa iniciar o quanto antes o planejamento para a Série B.

