Nenê deve renovar com Juventude e adia volta ao Vasco para cargo no futebol

Um dos destaques na temporada, só que pela Série B, Nenê está avaliando os seus próximos passos na carreira, aos 42 anos. Afinal, o veterano meia liderou o Juventude no campanha que culminou no retorno à elite do Campeonato Brasileiro para 2024. Assim, a tendência é que aconteça uma renovação contratual no clube gaúcho, o que adiaria sua possível volta ao Vasco de olho em ocupar algum cargo no futebol.

O ex-camisa 10 da Colina deixou o Cruz-Maltino ainda no primeiro semestre desse ano, após o fim do Carioca. Cogitou-se, à época, a possibilidade de que pudesse assumir função nos bastidores ao pendurar as chuteiras. Porém, o próprio acabou topando o desafio de jogar na Segunda Divisão. No caso, apesar de não haver definição sobre qual papel teria, ele deveria atuar de forma parecida a Abel Braga, como elo entre dirigentes e elenco.

Agora, com a chance de disputar novamente a elite nacional, existe grande possibilidade de que Nenê fique no Juventude. Cenário que, portanto, postergaria mais uma vez sua aposentadoria por mais uma temporada. O meia, que fez sete gols e deu sete assistências na campanha do acesso, terminou 2023 com uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo. No entanto, nada que o atrapalhe de olho na reapresentação, em janeiro.

Identificação com o Vasco

A ideia de oferecer um cargo no futebol ao jogador se dá pela sua identificação com a torcida e o Gigante da Colina. Nenê esteve presente e puxou a responsabilidade em momento difíceis para os cariocas na história recente. Por exemplo, ao ajudar a reerguer o time após a queda à Série B. Além disso, se mostrou torcedor vascaíno por diversas vezes – até chegou a chorar ao se despedir, em abril.

Ao todo, ele soma 204 jogos e 63 gols pelo Vasco. Ainda foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca em 2016, bem como também da Taça Rio, em 2017.

