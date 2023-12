Napoli x Cagliari: escalações e onde assistir

Napoli e Cagliari se enfrentam, neste sábado (16), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, às 14h (horário de Brasília), pela 16ª rodada desta edição do Campeonato Italiano.

Como chega o Napoli?

Atual campeão italiano, o Napoli está longe de repetir a campanha que o consagrou na temporada passada. Afinal, com 24 pontos, está somente na sexta colocação. Assim, em queda, o clube trocou de técnico e, agora, a equipe está sob a tutela de Walter Mazzari. Sua grande dor de cabeça é na lateral esquerda (Mário Rui e Oliveira), com dois desfalques e uma dúvida (Ostigard).

O Napoli deve formar, então, com: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Kvaratshkelia, Politano e Oshimen.

Como chega o Cagliari?

A equipe da Sardenha conseguiu escapar da zona de rebaixamento na última rodada, o grande objetivo em 2023-2024. Com 13 pontos, está em 16º lugar no Calcio. Aliás, o retorno de Makoumbou ao time do técnico Claudio Ranieri é a grande novidade para o Cagliari manter-se longe do perigo.

O time que desafia o Napoli deverá sair a campo com: Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga e Augello; Makoumbou, Nández e Prati; Luvumbo, Viola e Petagna

Onde assistir?

ESPN 4 e o Star+ transmitem a partida.

ITALIANO – RODADA 16

Sexta (15)

Genoa x Juventus – 16h45

Sábado (16)

Lecce x Frosinone – 11h

Napoli x Cagliari – 14h

Torino x Empoli – 16h45

Domingo (17)

Milan x Monza – 8h30

Fiorentina x Verona – 11h

Udinese x Sassuolo x 11h

Bologna x Roma – 14h

Lazio x Inter – 16h45

Segunda (18)

Atalanta x Salernitana – 16h45

