Vidente prevê futuro de Neymar: ‘Será pai novamente’

O craque brasileiro Neymar será pai novamente. Isso, pelo menos, de acordo com as previsões da sensitiva Érica Dias. Meses após o nascimento de Mavie, a médium disse que o camisa 10 terá mais um filho.





“O Neymar vai ser pai novamente. Nada de casamento, mas ele vai ser pai novamente. Essa pessoa é famosa e o Neymar está tendo um relacionamento com uma mulher casada”, declarou em entrevista ao Terra.

Dias, no entanto, não parou por aí. Ela ainda falou sobre os relacionamentos do meia. O jogador brasileiro terminou o noivado com Bruna Biancardi recentemente, após uma série de polêmicas, e seguirá sem uma companheira.

“Neymar não fica com ninguém, Neymar não casa, Neymar não tem família… Ele não é preso a ninguém, eu sempre falei sobre isso. Enquanto uns falavam que ele voltava [para Bruna Biancardi], eu sempre dizia que não, que nunca teria volta. O caminho de Neymar é voar, não se prender a ninguém. Isso eu sempre falei, que ele nunca iria ter uma família. Filhos tudo bem, mas uma família, poder dizer ‘tenho uma família’, isso ele nunca vai dizer”, acrescentou.

O camisa 10 está afastado dos gramados tratando uma lesão no joelho esquerdo. Ele machucou no jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 e precisou passar por procedimento cirúrgico.

