Endrick chega à Espanha para acompanhar jogo do Real Madrid

Reforço do Real Madrid a partir da temporada 2024-2025, Endrick desembarcou na Espanha nesta sexta-feira (15), no Aeroporto Internacional de Barajas. Reconhecido por fãs e torcedores, acenou de volta, distribuiu autógrafos, posou com a reprodução da capa de um dos jornais mais famosos do país e se familiarizou com o universo merengue.

O atacante do Palmeiras já é uma celebridade na Península Ibérica. Afinal, neste fim de semana, ele será o convidado de honra do Real Madrid na partida contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Antes, porém, se encontra com o presidente dos Blancos, Florentino Pérez, para conhecer as instalações do clube.

Em seguida, Endrick retorna ao Brasil para gozar de férias e iniciar os preparativos para defender o Palmeiras no Campeonato Paulista e na Supercopa do Brasil. No começo de 2024, a joia também vai disputar o Pré-Olímpico da Venezuela, pela Seleção Brasileira.

O garoto, figura de destaque no último Campeonato Brasileiro, ficará no Verdão até o meio do ano, quando completar, enfim, 18 anos, em 21 de julho.

A concretização da venda do jogador ocorreu em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões) fixos. A quantia pode aumentar, pois há um bônus de 25 milhões de euros (R$ 134,8 mi), em metas de rendimento.

Pelo Palmeiras, mesmo com a pouca idade, Endrick já conquistou duas vezes o Brasileirão, um Paulista e a Supercopa do Brasil.

