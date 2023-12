Urawa Red bate o León e encara o Manchester City na semi do Mundial

O Urawa Red venceu o León por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), no Estádio Príncipe Abdullah e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes. Os japoneses foram melhores durante toda a partida e contaram com a estrela do atacante Schalk, que saiu do banco de reservas, para marcar o gol da vitória. O time mexicano, que conta com conhecidos no Brasil como Lucas Romero, ex-Cruzeiro e Nico López, ex-Internacional, pouco fez durante toda a partida e deu adeus precocemente na competição.

Assim, com o resultado, o Urawa Red encara o Manchester City, representante europeu na competição. Aliás, quem vencer, encara Fluminense, Al-Ahly ou Al-Ittihad, na grande final do Mundial de Clubes.

Primeiro tempo sem muitas emoções

O Urawa Red começou a partida em cima do adversário e sufocando os adversários logo nos primeiros momentos. Logo com um minuto, Okubo fez linda jogada individual e finalizou para boa defesa do goleiro Rodolfo Cota. Na sequência, os japoneses engataram quatro escanteios seguidos, sem deixar os mexicanos conseguirem sair para o ataque. O León se arriscava em lançamentos longos e finalizações de fora da área. A melhor chance aconteceu com Ambriz, em finalização que passou rente a trave. Aos 18 minutos, a melhor chance do primeiro tempo, Iwao deu lindo passe e deixou Okubo livre e na cara do gol. Contudo, o meia-atacante parou em um verdadeiro milagre do goleiro do León. Na reta final da primeira etapa, as equipes diminuíram o ritmo e foram para o intervalo sem entregar grandes emoções.

Schalk entra e decide para o Urawa Red

A etapa final começou muito parecido com o primeiro tempo. Afinal, o Urawa Red tentava pressionar e o León apostando nas bolas longas. Assim, aos 9 minutos, o time japonês chegou com perigo após bola alçada na área. Okubo escorou para trás e Ito apareceu no meio da área, mas finalizou para fora. Contudo, o lance apenas animou por parte, já que o jogo voltou a ficar truncado e com poucas emoções na metade do segundo tempo. Com as duas equipes não demonstrando um bom futebol, um fator surpresa precisaria entrar em campo e decidir. E foi o que aconteceu. O atacante Schalk entrou aos 27 minutos. Cinco minutos depois, Kanté faz um lindo pivô e encontrou o centroavante, predestinado, livre, que recebeu e deslocou o goleiro Rodolfo Cota para fazer o primeiro gol da partida.

Contudo, Schalk realmente entrou para mudar o jogo. Afinal, cinco minutos após balançar as redes, ele novamente faz boa jogada e sairia na cara do gol, se Tesillo não puxasse o jogador. Como o defensor já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo e acabou sendo expulso, desfalcando o León. Na cobrança da falta, o próprio atacante bateu, a finalização desviou na barreira, passando tirando tinta da trave. O León, por sua vez, tentou atacar apenas nos minutos finais, mas com um jogador a menos, não teve forças. O campeão asiático encara o Manchester City na semifinal do Mundial de Clubes.

URAWA RED 1X0 LEÓN

Quartas de final do Mundial de Clubes

Data: 15/12/2023

Local: Estádio Príncipe Abdullah, Jeddah (ARA)

LEÓN: Rodolfo Cota; Adonis Frias, Barreiro e William Tesillo; Moreno (David Ramírez , 41’/2ºT), Ambriz (Omar Fernández, 37’/2ºT), Lucas Romero, Angel Mena (Nico López, 37’/2ºT) e Osvaldo Rodríguez (Elías Hernández, 37’/2ºT); Federico Vinas e Alvarado (Sebastián Santos, 44’/2ºT). Técnico: Nicolas Larcamón

URAWA RED: Nishikawa; Sekine (Ogiwara, 17’/2ºT), Scholz, Hoibraten e Akimoto (Sakai, 36’/2ºT); Iwao, Ito (Nakajima, 27’/2ºT), Koizumi, Okubo (Schalk, 27’/2ºT), Yasui e Koizumi; José Kanté. Técnico: Maciej Skorza

Gols: Schalk, 32’/1ºT (1-0)

Árbitro: Jean-Jacques Ngambo (CON)

Assistentes: Elvis Noupue (RDC) e Arseni Maringule (MOC)

VAR: Alejandro José Hernández (ESP)

Cartões Amarelos: Okubo (URA); Tesillo e Viñas (LEO)

Cartão Vermelho: Tesillo (LEO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.