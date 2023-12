Empresa de Leila Pereira assegura a gestão da Arena Barueri

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem um novo negócio para gerir. Através de uma de suas empresas, a Crefipar Participações e Empreendimentos S.A, ela venceu a concessão para administrar a Arena Barueri pelos próximos 35 anos. O vínculo foi assinado em 31 de outubro.

A mandatária assegurou, no entanto, que o Allianz Parque seguirá como o local de mando das partidas do Alviverde.

“Pegamos a gestão por 35 anos. Já ouvi pessoas dizendo que vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri, mas eu nunca vou fazer isso. Eu sendo a presidente do Palmeiras sempre vai ser a utilização da Arena Barueri como prioridade quando não puder jogar no Allianz. A custo zero. Sem, portanto, pagar aluguel. Não tem conflito de interesse. O Palmeiras agora tem dois estádios. Alguns clubes não têm nenhum”, esclareceu Leila ao ‘Globoesporte’.

A nova direção do estádio tomou posse, na última segunda-feira (11). Por sinal, o período de transição será de no máximo três meses. No atual cenário, profissionais realizam vistorias para identificar onde são necessárias melhorias no estádio, levando-se em consideração o período de vigência do contrato.

Obrigações de Leila com o estádio

A Crefipar Participações e Empreendimentos S.A, que pertence a Leila Pereira, precisará fazer um investimento de R$ 500 milhões. Dessa forma, a quantia deve ser aplicada nos 35 anos em que a empresa vai gerir a Arena Barueri. A propósito, a previsão é que as reformas ocorram para o aprimoramento da estrutura. Alguns exemplos são pintura interna e externa, ajuste dos assentos, substituição da iluminação para led e aplicação do gramado sintético.

O estádio tem capacidade para receber 31 mil pessoas e, em seu planejamento inicial, havia um pedido para instalação de cobertura. A aplicação da estrutura foi iniciada, mas não concretizada.

A inauguração da Arena Barueri ocorreu em 2007 e, atualmente, é palco de partidas do Oeste Barueri, da Série A2 do Campeonato Paulista. O time, há pouco tempo, disputava, também, a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Planos do Palmeiras para a Arena Barueri

A equipe, com sede inicial em Itápolis, deve continuar utilizando o estádio para mando de suas partidas, apesar da mudança de administração.

Já o Palmeiras levou dois jogos da reta final de sua última campanha vitoriosa no Brasileirão para a Arena Barueri: os duelos com Athletico e Internacional. Agora, a ideia do Alviverde é utilizar o palco como uma segunda opção, quando o Allianz Parque não estiver disponível.

Além de um plano B para a equipe profissional, a Arena Barueri pode servir como local para jogos das categorias base do Verdão e para o time feminino. Esta última modalidade possui, aliás, contrato para utilizar o estádio Jayme Cintra, até o final do próximo ano.

