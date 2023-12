Flamengo entra na disputa por Scarpa

O Flamengo segue interessado na contratação de Gustavo Scarpa. Assim, os dirigentes rubro-negros fizeram uma nova sondagem para saber detalhes da situação do meia. O jogador pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. A informação é do “ge”.

Scarpa no Flamengo?

O meia é um sonho antigo do clube. Aliás, os dirigentes rubro-negros demonstraram interesse na contratação do jogador em julho deste ano. No entanto, as negociações não andaram para frente. O atleta até gostou dos valores oferecidos, mas queria permanecer no futebol europeu.

Atualmente, Scarpa vão vive um bom momento na Europa. O meia disputou apenas 11 jogos pelo Olympiacos e está na lista de negociáveis do Nottingham Forest. O jogador, dessa forma, voltou ao radar da diretoria rubro-negra e pode ser um dos reforços para 2024.

Além do Flamengo, Atlético-MG e Internacional também estão interessados na contratação do meia. Portanto, há uma corrente pelo retorno do jogador ao futebol brasileiro. O atleta é formado pela base do Fluminense e teve uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras.

Aliás, Scarpa é um nome que agrada ao Tite. O meia pode jogar centralizado e aberto pelos lados, algo que vai de encontro com um dos pedidos do treinador. A ideia do técnico é contar com os novos reforços na reapresentação do elenco rubro-negro, no dia 8 de janeiro.

