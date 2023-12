Santos oferece Soteldo ao Corinthians

O atacante Soteldo, do Santos, pode estar a caminho de um rival em 2024. Isso porque o Peixe teria oferecido o venezuelano ao Corinthians, segundo a Rádio “Itatiaia”. As duas diretorias mantêm bom relacionamento, fato que poderia ser um trunfo para a negociação ocorrer de graça. Inclusive, deve haver uma reunião entre as partes nas próximas horas. No entanto, o Timão sabe que o desenrolar do desfecho talvez não seja não simples.

Ainda de acordo com a apuração, a transação sem custos seria uma tentativa do próprio estafe do atacante venezuelano. Soteldo, aliás, tem uma avaliação bastante positiva no departamento de futebol do Corinthians.

O jogador retornou ao Santos para a sua segunda passagem em agosto de 2022. Inicialmente, a equipe do litoral de São Paulo conseguiu um empréstimo junto ao Tigres, do México. Posteriormente, em junho deste ano, o Alvinegro Praiano desembolsou próximo aos R$ 20 milhões para contratá-lo em definitivo e adquirir 50% dos seus direitos.

Rendimento pelo Santos

A segunda passagem de Soteldo pelo Santos foi inferior, em comparação à anterior. Afinal, em 39 partidas, ele marcou apenas um gol e deu nove assistências. Na atual temporada, o seu desempenho individual abaixo além do coletivo da equipe promoveu o inédito rebaixamento do Peixe para a Segunda Divisão.

Em seu primeiro momento no Alvinegro Praiano, o atacante venezuelano atuou por pouco mais de dois anos em 105 jogos, com 20 gols e 17 assistências.

Além disso, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli foi vice-campeão brasileiro em 2019, quando viveu seu melhor momento pelo Santos.

