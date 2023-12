Corinthians encaminha saída de Bidu para o Vitória

O Corinthians encaminhou a saída do lateral-esquerdo Matheus Bidu, que deve defender o Vitória, por empréstimo, na próxima temporada. O jogador de 24 anos tem contrato com o Timão até dezembro de 2025, mas estar no Rubro-Negro até o final de 2024. A liberação do atleta se passa muito por ele não estar nos planos de Mano Menezes para o ano que vem.

Na última temporada, o lateral disputou 38 jogos pelo Corinthians com um gol e uma assistência. Bidu chegou com a missão de substituir Piton, vendido ao Vasco, e ser um reserva a altura para o veterano Fábio Santos, Contudo, o jogador conviveu com críticas e colecionou más atuações, fazendo com que saísse dos planos do Alvinegro para 2024.

O Corinthians adquiriu 20% dos direitos econômicos de Bidu junto ao Guarani. Mesmo não divulgado pelos clubes, o valor entre os clubes ficou entre R$ 1,5 e R$ 2 milhões. O Timão teria que pagar, aproximadamente, R$ 5 milhões por mais 50% dos direitos do lateral, mas as metas não foram alcançadas.

Sem Bidu, o Corinthians deve ir ao mercado atrás de um novo lateral-esquerdo. Afinal, o veterano Fábio Santos anunciou sua aposentadoria e também deixou o clube. O Timão já tem um pré-contrato com Hugo, que jogou o último Brasileirão pelo Goiás. Contudo, o Alvinegro vai atrás de mais um nome para o setor, de preferência que chegue para ser titular.

Revelado pelo Bugre, o lateral-esquerdo também defendeu o Cruzeiro, em 2022. Pela Raposa, Bidu fez 39 jogos e balançou as redes três vezes.

