Léo participa de quadro no Vasco e esbanja alegria ao responder curiosidades

Com o objetivo de escapar do rebaixamento alcançado, o Vasco vive momento de leveza e tranquilidade no fim desse ano. Afinal, o clube fez uma brincadeira nas redes sociais e está realizando um quadro, no qual jogadores do elenco respondem a perguntas e curiosidades. Desta vez, quem participou foi o zagueiro Léo, esbanjando alegria e bom humor, no CT Moacyr Barbosa.

Aliás, o camisa 3 foi peça fundamental em toda a temporada no Cruz-Maltino. Isso porque, desde que chegou, assumiu a posição de titular na defesa e não saiu mais até a reta final do Campeonato Brasileiro. Nas últimas partidas, Maicon ganhou a sua vaga no time, porém, ele seguiu sendo ainda muito utilizado pelo técnico Ramón Díaz – ora em formação com três na linha de trás, ora entrando ao longo das partidas.

“Pitbull” do Vasco participa também

E não foi só Léo que falou sobre suas curiosidades e preferências do cotidiano. Outro pilar do sistema defensivo do Vasco no ano, Medel mostrou confiança e simpatia ao comentar as perguntas. Nas redes, torcedores reagiram ao conteúdo e vibraram com as respostas do “Pitbull”, que se tornou xodó das arquibancadas, apesar do pouco tempo de Brasil. Aliás, o chileno fez questão de elogiar a torcida no vídeo.

“Extraordinária”, classificou o zagueiro.

O camisa 17 foi um dos primeiros reforços do Gigante da Colina a vir na reformulação da última janela de transferências. Utilizado de início como volante, foi recuado à defesa no começo do trabalho de Díaz e se encontrou na equipe. Teve grandes atuações ao lado de Léo e, depois, formando dupla com Maicon. Ficou caracterizado pela raça em campo e qualidade na saída de bola, se adaptando rapidamente e cumprindo bem o desafio.

