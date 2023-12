Parece piada! No México, Corona é punido por dirigir embriagado

Parece piada. Mas não é. No México, o atacante Corona, ex-Porto e Sevilla, aprontou das suas. Ele estava dirigindo embriagado. Só não se sabe, no entanto, se ele havia provado alguma tequila ou degustado a cerveja de mesmo nome, famosíssima em território nacional.

Em seguida, não teve jeito. Diante deste desprimoroso cenário, o Monterrey, agremiação que emprega a fera, precisou puni-la. Assim, Corona (o jogador, não a cerveja) violou o regulamento interno e o Código de Ética do clube mexicano.

Em comunicado nas redes sociais, o clube mexicano explicou sua decisão.

“O clube informa que, no final da sessão de trabalho e fisioterapia realizada esta manhã por Jesús Corona, foi mantida uma conversa com o jogador relacionada com eventos que contrariam o regulamento desportivo interno e o Código de Ética, para o qual irá prosseguir com a sanção correspondente”, escreveu o Monterrey.

O Monterrey não confirmou ou negou as informações sobre a prisão do jogador.

“A instituição reitera seu compromisso com nossos Torcedores e Comunidade. Qualquer conduta pública que vá contra nossos valores, que viole regulamentos oficiais e que afete a imagem e reputação será categoricamente monitorada e sancionada”, acrescentou o clube.

Atualmente, Corona se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Ele chegou ao time mexicano após transferência junto ao Sevilla e custou aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 mi) ao Monterrey.

Atacante se desculpa

Em suas redes sociais, Corona, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo México, se desculpou com instituição e torcedores. Ele considerou a situação “inaceitável”.

“Quero oferecer as minhas desculpas, porque (…) esse tipo de situações não é aceitável a ninguém, e muito menos a quem é do Monterrey, e queremos o melhor para o clube e para os seus adeptos. (…) Não resta mais que pedir desculpa, continuar a recuperação do joelho e trabalhar o dobro para estar apto, da melhor forma, e estar à altura do que todos desejamos do clube para o seguinte torneio”, concluiu o homônimo da cerveja.

