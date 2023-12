O Fluminense vai em busca do sonhado título do Mundial de Clubes. No entanto, John Arias não acredita em adversário fácil na competição. O meia concedeu uma entrevista nesta sexta-feira (15) e afirmou que Fernando Diniz vai precisar da “melhor versão” dos jogadores tricolores.

Fala, Arias!

“Tem que ir passo a passo, pés no chão e sabendo que não tem rival fácil porque estamos falando do campeão de cada continente. Esse jogo da semifinal, independentemente de quem seja, vai ser extremamente difícil e vai precisar da nossa melhor versão e o melhor Fluminense”, afirmou Arias ao “ge”.

“Fernando Diniz sempre fala para nós sonharmos alto e assim conseguimos ser campeões da Libertadores. Estamos num torneio extremamente difícil, mas claro que temos esse sonho e que temos que fazer nosso melhor”, completou Arias.

Identidade do Fluminense

O time de Fernando Diniz apresentou um estilo de jogo bem definido ao longo da temporada e acabou sendo campeão da Libertadores em 2023. Assim, Arias revelou que atletas europeus já sabem da identidade do clube e conhecerem as características dos jogadores tricolores.

“Hoje Fluminense é um time reconhecido. Quando estou na seleção colombiana, meus companheiros que jogam na Europa falam do Fluminense e da identidade que Fluminense conseguiu gerar no mundo todo. Nós conhecemos os grandes jogadores, mas sabemos que também temos grandes jogadores. Nossa preparação está mais focada no que podemos fazer do que neles”, completou Arias.

A equipe tricolor entra em campo na próxima segunda-feira (18), contra Al-Ahly ou Al-Ittihad, às 15h, pela semifinal do Mundial. A final da competição e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para o dia 22 de dezembro.

