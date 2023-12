Liga de Futebol se aproxima da Globo para Brasileirão de 2025

A Libra (Liga Brasileira de Futebol) avançou sua negociação junto à TV Globo e pode ocorrer um acordo ainda em 2023. A ideia é um pacote comercial para o Campeonato Brasileiro de 2025.

O jornalista Rodrigo Mattos foi o primeiro a informar que as negociações estão avançadas. Nos primeiros contatos, a Globo fez uma oferta de R$ 1,3 bilhão pelos direitos dos jogos da Libra a partir do Brasileirão 2025. As negociações, no entanto, tiveram incrementos no valor e o acordo está próximo de ser finalizado.

Nas conversas, aliás, os direitos serão para TV aberta, TV fechada e pay per view. O grupo conseguirá atender, por sua vez, quatro jogos por rodada, considerando as partidas dos clubes mandantes.

Os clubes que integram a Libra são: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético, Bahia e Vitória, além de alguns clubes na Série B. Assim, seria possível um pacote robusto para ppv.

Além disso, existe uma negociação e estratégia para jogos exclusivos para algumas praças e, assim, reter os assinantes.

O acordo, aliás, não será o único ponto negociado pela Libra. O grupo quer ainda fechar pacote comercial além da Globo e ter ainda plano comercial para seus jogos no Brasileirão. Os detalhes, todavia, estão mantidos em sigilo.

