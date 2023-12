Flamengo lança blusas de basquete e futebol americano

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (15), as novas camisas colecionáveis de basquete e futebol americano. O clube firmou uma parceria com uma empresa norte-americana e produziu 300 peças de cada modalidade esportiva, totalizando 600 blusas.

Camisas do Flamengo

A venda ao público geral começará no próximo domingo (17), no site oficial do clube. No entanto, os sócios do Nação e os participantes do Fla-Anjo já podem adquirir as blusas diretamente na Gávea. Apesar do interesse pelos novos mantos, muitos torcedores se assustaram com os valores.

A camisa do basquete está sendo vendida pelo valor de R$1.199,00. A blusa de futebol americano, por outro lado, está custando R$1.399,00. Assim, muitos torcedores demonstraram insatisfação com os preços e fizeram protestos nas redes sociais.

O lançamento contou com as presenças de Arrascaeta e Olivinha, ídolos do futebol e do basquete rubro-negro. Os astros foram os primeiros presenteados. O número “95” aparece estampado nos dois modelos de blusa, fazendo alusão ao ano de fundação do clube, 1995.

