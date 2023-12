Atlético monitora situação de Gabriel Pec, do Vasco

O Atlético está de olho na situação do atacante Gabriel Pec, do Vasco. O clube alvinegro ainda não enviou proposta oficial, no entanto, avaliam a situação com interesse de ter o avante na próxima temporada.

O site “Goal” antecipou a informação. Vale ressaltar, todavia, que o Galo ainda não enviou proposta oficial ao Vasco. A necessidade de investimento é avaliado no momento. No entanto, o clube mineiro trata a situação com cautela.

Pec está valorizado no Vasco. Aliás, em junho de 2023 o atleta renovou seu vínculo com o clube carioca e recebeu uma valorização salarial. Diante disso, a multa rescisória para o mercado brasileiro aumentou. Os valores para saída tanto para o Brasil quanto para o exterior são mantidos em sigilo.

O Atlético tem alguns pedidos feitos por Luiz Felipe Scolari. Assim, o experiente treinador solicitou um meia armador, situação de Gustavo Scarpa, e um atacante que jogue pelos lados, onde se encaixa Gabriel Pec.

Atlético terá Rodrigo Caetano em 2024

Apesar das investidas do Corinthians, o Atlético, afinal, confirmou, nessa quinta-feira (14), a sequência de Rodrigo Caetano como diretor de futebol.

“O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no Clube. Nesta segunda-feira (18), inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO, Bruno Muzzi. Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil (2022); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); e Campeonatos Mineiros de 2021, 2022 e 2023”, postou o clube mineiro.

