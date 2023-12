Com situação indefinida no São Paulo, Erison recebe sondagem do Ceará

O atacante Erison ainda não sabe se permanece no São Paulo para a próxima temporada. Em meio a indefinição, o jogador recebeu uma consulta de sua situação do Ceará. Vale ressaltar que o atleta possui contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. O seu vínculo de empréstimo junto ao Tricolor Paulista vai até o fim deste ano.

Apesar do interesse em Erison, o Vozão entende que será difícil conseguir um desfecho positivo. Isso porque seu salário é muito superior aos valores que o time nordestino teria condições de pagar, segundo informações do jornal ‘O Povo’. Principalmente porque o Ceará não conseguiu fazer uma boa campanha na Série B e a disputará mais uma vez em 2024.

Lesões atrapalharam sequência no São Paulo

Outro ponto que dificultaria um êxito na concorrência é a grande interesse pelo atacante. Afinal, times que estarão na Série A na próxima temporada e até mesmo do exterior também estão interessados no jogador. Após um período de empréstimo no Estoril, de Portugal, Erison chegou ao São Paulo em 2023 com uma boa expectativa depois do que apresentou pelo Botafogo.

No entanto, ele sofreu com inúmeras contusões que atrapalharam seu bom rendimento pelo Tricolor Paulista. Nesta temporada, o atacante conseguiu disputar apenas 19 jogos e marcar três gols.

Após bom rendimento no Brasil de Pelotas, em campanha de 2021 da Série B, Erison chamou a atenção do Botafogo no ano passado. Ele se transferiu para equipe carioca e obteve certo destaque, com 15 gols marcados em 34 partidas.

