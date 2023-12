Cruzeiro tem lista e estabelece data para anunciar novo treinador

O Cruzeiro segue ativo no mercado em busca de outro treinador. Como a negociação com Fernando Gago não avançou e Thiago Carpini ainda não recebeu proposta oficial, a Raposa avalia outras possibilidades. E tem uma data limite para que o nome seja anunciado.

A Raposa pensa em confirmar o próximo treinador até o fim de dezembro. Portanto, a diretoria celeste tem mais 15 dias para sentar, negociar, avaliar custos, riscos e, por fim, anunciar o novo treinador.

A ideia do Cruzeiro em confirmar uma data limite tem um sentido: a Raposa quer ter o treinador o quanto antes para que juntos avaliem chegadas e saídas do elenco. O planejamento para 2024, embora já tenha iniciado, precisa ter sequência com o novo comandante.

Os nomes que estão na lista do Cruzeiro passarão por um processo. Afinal, a diretoria quer conversar com os treinadores disponíveis e entrevista-los.

Thiago Carpini é nome forte no Cruzeiro

O técnico Thiago Carpini é um dos nomes sondados. Com bons trabalhos no Água Santa e, sobretudo, no Juventude, ele aparece na lista. Aliás, em entrevista recente, o treinador avaliou de maneira positiva um contrato com a Raposa.

“Se eu tivesse uma proposta do Cruzeiro, talvez você não estaria nem me ligando aqui para perguntar. Talvez eu já teria resolvido ela. Se eu tivesse, hoje, uma situação do Cruzeiro, eu veria de uma maneira muito positiva. Um time do tamanho do Cruzeiro, um projeto que está caminhando. Algumas dificuldades, mas conseguiu o objetivo da permanência, a cada ano a tendência é evoluir e melhorar. Conheço a cidade, o clube, não tem como falar não para o Cruzeiro. Mas não tive proposta”, disse Carpini em entrevista à Rádio Itatiaia.

Carpini tem contrato com o Juventude até dezembro de 2024. A multa para ele deixar o clube gaúcho é de R$ 1 milhão.

