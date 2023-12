Palmeiras perto de emprestar o zagueiro Lucas Freitas ao Juventude

O Palmeiras está próximo de emprestar o zagueiro Lucas Freitas ao Juventude. O defensor foi uma indicação do treinador Thiago Carpini e deve ficar por empréstimo na equipe gaúcha até o final de 2024. Assim, caso a negociação se concretize, ele será o primeiro reforço do Jaconero.

As conversas entre os dois clubes avançaram nos próximos dias graças a uma ligação do comandante do Juventude para o atleta. Na oportunidade, Lucas demonstrou interesse em atuar na próxima edição da Série A pela equipe de Caxias do Sul. Outros times até fizeram consultas pelo defensor, porém a preferência dele foi pelo projeto dos gaúchos.

O jogador, de 22 anos, despertou o interesse de Thiago Carpini quando o atleta estava emprestado à Chapecoense pelo Palmeiras. Lucas defendeu a equipe catarinense por apenas seis meses, mas rapidamente se tornou titular e uma das principais peças do time. Na Série B, ele esteve em campo em 23 oportunidades, todas elas entre os 11 iniciais.

Trajetória de Lucas e passagem no Palmeiras

O zagueiro é uma revelação da base do Flamengo, não renovou seu contrato e assinou com o Real Valladolid, em 2019, para atuar na equipe B, de Ronaldo Fenômeno. Após dois anos, Lucas retornou ao Brasil para defender o Palmeiras, inicialmente o time sub-20. Ainda em 2021, quando chegou ao Alviverde, Lucas participou de três jogos pela equipe principal no Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular absoluto e conquistou o título do torneio. Enquanto isso, na atual temporada, o defensor iniciou 2023 emprestado ao Moreirense, de Portugal, e no segundo semestre para a Chapecoense.

