Meia Guilhreme Castilho, do Ceará, volta à pauta do Grêmio

A diretoria do Grêmio está de olho em 2024 e traçou um plano de reforços para a próxima temporada. Assim, o nome do meia Guilherme Castilho, do Ceará, voltou à pauta do clube. No entanto, apesar do interesse gremista, outros clubes das Séries A e B correm por fora.

A diretoria do Grêmio, entretanto, ainda não apresentou qualquer proposta oficial para apresentar ao Ceará. Até o momento, porém, o Bahia é o clube com uma proposta no gatilho pelo jogador. Por outro lado, Coritiba, Cuiabá e Juventude são os outros clubes interessados no jogador.

O interesse gremista em Guilherme Castilho não é de hoje. Ano passado, quando disputava a Série B do Brasileiro, a diretoria do clube sondou o jogador. Àquela época o meia, que tinha os direitos econômicos vinculados ao Atlético, vinha de passagem com destaque pelo Juventude.

No mesmo período em que o Grêmio estava na Série B, o Ceará comprou Guilherme Castilho por R$9,6 milhões. Como o time cearense não conseguiu este ano o acesso à divisão de elite, a diretoria do clube não deverá dificultar a transação caso algum clube se interesse pelo jogador.

A atual meta do Grêmio é a contratação do jogador de 24 anos. Além dele, a diretoria gaúcha ainda tenta a renovação de contrato com Renato Gaúcho. Clube e treinador, porém, ainda não chegaram a um acordo financeiro.

