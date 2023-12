Cuiabá mira contratação de Jailson, que está de saída do Palmeiras

O Cuiabá já iniciou o planejamento para 2024 e está em busca de reforços para o elenco. De acordo com informações do ‘ge’, o clube expressou interesse em contratar o volante Jailson, que está em fim de contrato com o Palmeiras e não deve permanecer na equipe paulista.

No entanto, Jailson também recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro e no exterior. Dessa maneira, o destino do volante será decidido em janeiro, quando ele retornará das férias.

Com a provável saída de Raniele para o Corinthians, o Cuiabá está em busca de reforços para o meio-campo. Além de Jailson, o clube também está de olho no volante Guilherme Madruga, finalista do Prêmio Puskás 2023, que pertence ao Botafogo-SP.

Palmeiras perto de emprestar o zagueiro Lucas Freitas ao Juventude

Jailson chegou ao Palmeiras na temporada passada, onde disputou 46 jogos, um gol e duas assistências. Seu contrato com o time paulista vai até 31 de dezembro.

Revelado pelo Grêmio, o volante também passou por Chapecoense, Fenerbahçe, da Turquia, e Dalian Pro, da China.

