Al Ahly vence o Al-Ittihad e encara o Fluminense na semi do Mundial de Clubes

Em sua estreia no Mundial de Clubes 2023, o Al Ahly bateu o Al-ttihad por 3 a 1, nesta sexta-feira (15), no King Abdullah Sport City Stadium, na Arábia Saudita. Com o triunfo, a equipe egípcia, que disputa o torneio pela nona vez em sua história, avançou às semifinais. No primeiro tempo, Maâloul abriu o placar, de pênalti, enquanto Benzema também teve a chance de cobrar, mas desperdiçou. Na etapa final, El-Shahat marcou um golaço, enquanto Ashour carimbou a vaga do maior vencedor da Liga dos Campeões da África. No fim, Benzema ainda descontou para o time árabe, mas já era tarde demais.

Assim, com o resultado, o Al Ahly encara o Fluminense, representante sul-americano na competição, na próxima segunda-feira (18), às 15h (de Brasília). Aliás, quem vencer encara Urawa Reds ou Manchester City, que se enfrentam no dia seguinte (19), na grande final do Mundial de Clubes.

Equilíbrio e intensidade

Com um verdadeiro show nas arquibancadas, a partida começou equilibrada e com muita intensidade de ambos os lados. Assim, a equipe egípcia construiu uma boa jogada pela esquerda com El Shahat, que emendou de primeira, mas Hegazy afastou o perigo. Na sequência, os donos da casa quase abriram o placar. Kanté cruzou pela direita e a bola sobrou para Romarinho finalizar, entretanto El Shenawy fez ótima defesa. O Al Ahly voltou a assustar, desta vez pela direita, quando Hany avançou em velocidade, mas parou em Al-Mayouf, que fez a defesa com o pé direito.

Egípcios na frente

O Al-Ittihad chegou novamente pela direita, mas desta vez Kanté segurou demais a bola e errou o cruzamento ao mandar diretamente para fora, por cima da meta adversária. Mais organizado coletivamente, o time egípcio chegou novamente na área, contudo a bola tocou no braço de Kadesh. O árbitro consultou o VAR para um possível pênalti e assinalou a irregularidade na jogada. Maâloul foi para a cobrança e bateu com força no meio do gol para abrir o placar.

Bateu fraquinho

Ao avançar pela direita, o Al-Ittihad conseguiu encontrar Benzema em condições de finalizar pela primeira vez na partida. Por outro lado, o francês chutou no meio do gol para boa defesa de El Shenawy. Em rápido contra-ataque da equipe africana, Hawsawi fez um corte providencial e evitou aquele que poderia ser o segundo gol. Minutos depois, o árbitro Jesus Valenzuela foi chamado novamente pelo VAR para rever outro possível pênalti, também por toque no braço, dessa vez do zagueiro Abdelmonem, do Al Ahly. Benzema foi para a cobrança, mas pegou mal na bola, e o goleiro El Shenawy defendeu no canto direito.

Golaço

Na volta do intervalo, a equipe árabe se lançou ao ataque e por pouco não deixou tudo igual. Al-Ghamdi recebeu ótimo passe de Igor Coronado na área e chutou na saída de El Shenawy, mas o goleiro conseguiu abafar a bola, que depois tocou de leve na trave. A etapa final parecia que seria ataque contra defesa, mas o Al Ahly foi letal nos contra-ataques e sacramentou a classificação. El Shahat recebeu na direita, dominou e acertou um bonito chute no canto esquerdo de Al-Mayouf.

Sem espaço para reação

Com muita velocidade nos contra-ataques, o time africano encontrou espaço entre as linhas e ampliou o marcador. Após bola roubada na intermediária. Kahraba foi lançado na área, se lançou ao fundo e rolou para Ashour bater cruzado, na pequena área. Não restava outra alternativa para Benzema e cia a não ser tentar descontar para incendiar a partida, com o apoio da torcida. Foi então que Ateya recebeu na área e bateu cruzado, porém Al-Mayouf espalmou para escanteio.

Último suspiro

No fim da partida, o Al-Ittihad teve um escanteio pela direita. Hegazy foi para a cobrança, e a bola sobrou para Benzema estufar a rede, mas já era tarde demais para uma reação. Dessa forma, a equipe que fez um investimento bilionário sucumbiu diante de um organizado Al Ahly.

Al Ahly 3×1 Al-Ittihad

Quartas de final do Mundial de Clubes

Data e horário: sexta-feira, 15/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sport City Stadium, Arábia Saudita (SAU)

Al Ahly: Mohamed Elshenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmoneim, Yasser Ibrahim, Ali Maaloul; Ashour (El Solia 25’/2ºT), Ateya, Kouka (Modeste 42’/2ºT), Hussein El Shahat (Fouad 25’/2ºT), Kahraba (Taher Moahamed 26’/2ºT), Percy Tau (Dieng 42’/2ºT). Técnico: Marcel Koller

Al-Ittihad: Al-Mayouf; Shanqeeti (Al-Olayan 3’/2ºT), Kadesh, Hegazy e Hawsawi (Bamasud – intervalo); Kanté, Fabinho e Al-Ghamdi; Igor Coronado (Hamdallah 24’/2ºT), Romarinho (Jota 24’/2ºT) e Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Gols: Maaloul 20’/1ºT (1-0); El-Shahat 13’/2ºT (2-0); Ashour 16’/2ºT (3-0); Benzema 47’/2ºT (3-1)

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego Martínez (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto Árbitro: Campbell-Kirk Waugh

Cartões Amarelos: Ashour, Kahraba e El-Shahat (AHL) / Fabinho (ALI)

Cartões Vermelhos: Modeste (AHL)

