Palmeiras deve emprestar Jorge novamente após retorno

O lateral-esquerdo Jorge é uma das peças que retornam ao Palmeiras de empréstimo em 2024. O problema é que ele está fora dos planos de Abel Ferreira para a próxima temporada. Assim, a ideia da diretoria é cedê-lo novamente. O jogador estava emprestado ao Fluminense em 2023, mas pouco atuou na temporada.

No caso, apenas quatro partidas do Campeonato Carioca. Isso porque o lateral sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo em fevereiro e esteve em processo de recuperação no resto da temporada. Jorge possui contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, até estará na reapresentação do elenco em janeiro. Contudo, a diretoria do Palmeiras já comunicou aos representantes do lateral que ele não será utilizado por Abel Ferreira. Por sinal, que será necessário buscar um novo clube para que o atleta seja novamente emprestado, segundo o ‘ge’.

Passagem pelo Palmeiras

O Palmeiras contratou o lateral-esquerdo em 2021 após não conseguir se firmar na Europa depois de passagens por Mônaco, Porto e Basel. No entanto, também não teve bom desempenho pelo Verdão com apenas 31 partidas.

Assim, Jorge perdeu espaço para Piquerez, o titular absoluto, e Vanderlan, reserva imediato e revelação da base. Mesmo assim, o jogador fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2021, do Campeonato Paulista, Brasileiro e Recopa Sul-Americana no ano seguinte.

O jogador surgiu nas categorias de base do Flamengo e despontou como uma das principais opções para uma posição carente no futebol brasileiro e mundial. Em 2014, Jorge estreou profissionalmente pelo Rubro-Negro e graças ao seu ótimo rendimento dois anos depois já estava na Europa.

