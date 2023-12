Bruno Méndez não renova contrato e vai deixar o Corinthians para 2024

De olho na próxima temporada, o Corinthians não contará com Bruno Méndez, que deixará o clube na virada do ano. Nesse sentido, o uruguaio até tinha em mãos uma oferta para extensão do atual contrato desde abril, porém preferiu seguir a carreira em outro clube. Vale lembrar que o contrato do jogador se encerra no próximo dia 31 de dezembro. A informação é do portal ‘ge’.

Aos 24 anos, o atleta ficará livre no mercado para definir seu futuro sem custos de transferência. Ao longo da temporada, o defensor oscilou, porém era considerado uma peça importante para a próxima temporada, e a nova diretoria do Timão tinha o interesse de contar com o uruguaio.

A saída precoce do jogador é considerada como um prejuízo financeiro, visto que o clube paulista investiu R$ 18,5 milhões para sua chegada em 2019. Assim, na época, o Timão trouxe o zagueiro junto ao o Montevideo Wanderers e o emprestou ao Internacional entre junho de 2021 e de 2022.

Sequência na carreira

Recentemente, o Flamengo sinalizou o interesse em contar com Bruno Méndez, entretanto com a arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, Tite preferiu focar apenas no desenrolar da competição. A tendência é que o Rubro-Negro retome as conversas com o uruguaio, que agora está livre no mercado.

De acordo com a imprensa espanhola, o Granada também busca a contratação do zagueiro, que seria indicação do treinador Alexander Medina, que o comandou no Internacional.

Desde que assinou com o Corinthians, o zagueiro esteve em campo em 119 partidas e estufou a rede em uma oportunidade. Esta foi a temporada em que o atleta mais atuou, em 51 jogos, agradando a comissão técnica.