Guardiola acredita na presença de Haaland no Mundial de Clubes

A poucos dias da estreia no Mundial de Clubes, o Manchester City vive a expectativa sobre a recuperação de Haaland, que sofre de estresse ósseo no pé. Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (15), o técnico Pep Guardiola discutiu a lesão do artilheiro norueguês e além de dizer que provavelmente ele não irá participar do jogo contra o Crystal Palace, o espanhol afirmou que “não está preocupado”.

“Não estou preocupado. Não é uma fratura, apenas estresse. Ele está passando pelo tratamento. Espero que o Haaland possa viajar para a Arábia Saudita amanhã após o jogo. Acredito que ele vai viajar conosco. E, depois, veremos se estará pronto para jogar a primeira, a segunda partida ou quando ele retornar. Mas, eu acho que ele não estará pronto (para esse final de semana). Talvez surpreendentemente, eles me contem algo novo, mas acho que não”, explicou Guardiola.

Haaland ficou de fora dos jogos contra Luton Town, na Premier League, e diante do Estrela Vermelha, pela última rodada da fase de grupos da Champions.

Por fim, o City estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 19 de dezembro, terça-feira, às 15h. No entanto, os ingleses ainda não sabem quem será o adversário na semifinal do torneio, que virá do confronto entre León, do Méxicmo, e Urawa Red Diamonds, do Japão.

