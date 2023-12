Interventor da CBF recebe clubes para discutir eleição na entidade

O presidente da CBF em exercício, José Perdiz, se reuniu nesta sexta-feira (15) com representantes de clubes das Séries A e B na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Assim, entre os participantes, estiveram o América-MG; Atlético Goianiense, Avaí, Ceará, CSA-AL, Athletico, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional.

Participaram da reunião, afinal, os diretores interinos Fernando Cabral, Pedro Capanema e Maurício Fonseca, o diretor de Registro da CBF, Ênio Gualberto; o diretor de Competições, Júlio Avellar; e a gerente jurídica da CBF, Regina Sampaio.

Na reunião, porém, José Perdiz ressaltou a importância dos clubes e o respeito que todos merecem no cenário do futebol brasileiro por sua representatividade.

“Hoje foi mais uma reunião importante, em que levei uma mensagem de tranquilidade aos clubes. Essa tem sido a minha mensagem a todos. Tenho recebido representantes de clubes de várias séries e também de federações. Tenho conversado com profissionais da CBF de todas as áreas. E tenho levando a todos a clareza da minha missão aqui, como presidente em exercício”, disse o interventor.

Prosseguiu José Perdiz.

“O importante é que a CBF siga funcionando normalmente. E sem prejuízo em todas as suas áreas, desde as competições. E passando pelas diversas seleções brasileiras, masculina e feminina, seus pagamentos e outras atribuições”, ressaltou ele.

Perdiz garante eleição transparente na CBF

Perdiz, assim, firmou compromisso com os clubes de que nenhuma atividade vai ser paralisada, incluindo competições nacionais e regionais. Apesar da intervenção, ele reafirmou, no entanto, que sua gestão é transitória e que sempre irá atuar com ética, transparência e total imparcialidade.

Por fim, Perdiz disse aos representantes dos clubes que todo o processo eleitoral, sob sua responsabilidade, será executado com rigor, lisura e transparência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.