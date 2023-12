Corinthians desiste do retorno do zagueiro Robert Renan

O Corinthians busca reforços para o sistema defensivo, porém não poderá contar com Robert Renan, de 20 anos. A negociação por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, avançava. Entretanto, os europeus não abrem mão de uma transação por apenas seis meses, enquanto o Timão queria até o fim de 2024. A informação é do portal ‘ge’.

Recentemente, o jovem manifestou o interesse de retornar ao Brasil, sobretudo de ter mais tempo com a camisa do Corinthians. Por outro lado, o Internacional avançou as conversas junto à equipe russa e se tornou o favorito para contar com o atleta na próxima temporada.

Busca por zagueiros

O clube paulista segue no mercado em busca de zagueiros, visto que não renovou o contrato de Gil, enquanto Bruno Méndez optou por seguir a carreira em outro time na próxima temporada.

Diante deste cenário, o Timão tem os seguintes zagueiros em seu elenco: Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica até o meio do ano, e Caetano. A nova diretoria, do presidente Augusto Melo, enviou uma proposta de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões) ao clube português para contar com o camisa 3 em definitivo.

Por fim, o clube terá o retorno de Raul Gustavo, que estava emprestado ao Bahia, porém não agradou a diretoria tricolor a ponto de permanecer de forma definitiva em Salvador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.