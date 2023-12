Internacional vai a campo para contratar zagueiro de clube russo

O Internacional traçou uma rota e foi atrás do zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia. A diretoria colorada quer o jogador como reforço para 2024 e promete chegar abalando as estruturas para contratá-lo. Os gaúchos, porém, enfrentarão a concorrência do Corinthians.

Os dirigentes do Inter querem tentar um empréstimo de um ano. A turma do Zenit, que tem dívida com o clube gaúcho, da negociação de Yui Alberto, talvez queira fazer o acerto neste aspecto. Entretanto, o Colorado não pretende fazer negócio trocando a dívida pelo jogador.

O Internacional já decidiu que pretende contratar o zagueiro. Mas o que pode emperrar a transação é a forma estabelecida pelos russos, que não agrade ao Inter. Apesar da situação não tão simples, o jogador estaria interessado na transferência para o Beira-Rio.

O jogador deseja retornar ao Brasil. Sabendo disso, o Corinthians também entrou no páreo. O clube paulista, inclusive, já estabeleceu conversa com os representantes de Robert Renan. Além de Inter e Timão, o West Ham-ING também teria interesse no jogador.

O West Ham, no entanto, poderá sair do páreo por causa de uma restrição surgida pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O Zenit não poderia receber o dinheiro porque há um limite de depósito em bancos russos por parte de outros bancos de países europeus.

O jogador pretende deixar a Rússia. Assim, o empréstimo poderia servir como porta de saída para ele. O Internacional quer contratá-lo por um ano. Caso os russos aceitem, o empréstimo seria por apenas seis meses.

