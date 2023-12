Manchester City x Crystal Palace: escalações e onde assistir

No último compromisso do Manchester City antes de viajar para a Arábia Saudita, para disputar o Mundial de Clubes, o time comandado pelo Pep Guardiola recebe o Crystal Palace neste sábado (16), às 12h, no Etihad Stadium, em partida válida pela 17ª rodada da Premier League.

Como chega o Manchester City

Em meio a preparação para a estreia no Mundial de Clubes, contra o Urawa Red Diamonds, do Japão, na próxima terça-feira (19), o City tem o compromisso importante diante do Crystal Palace para seguir na briga pela parte de cima da tabela na Premier League. Após uma sequência de quatro jogos sem vitória na liga nacional (apenas a segunda vez desde a chegada de Guardiola ao clube), os Citzens vêm de um triunfo contra o Luton Town, fora de casa, e querem embalar o segundo consecutivo para não se distanciar da briga pelo título.

Guardiola acredita na presença de Haaland no Mundial de Clubes

No momento, o City é o quarto colocado da Premier League, com 33 pontos, sendo quatro a menos que o líder Liverpool. Além disso, para a partida deste sábado, Guardiola não poderá contar com o artilheiro Haaland, que se recupera de lesão por estresse no pé, e com o atacante Doku, com problemas musculares. Ao mesmo tempo, o meia De Bruyne segue de fora em recuperação de uma cirurgia na coxa direita.

Como chega o Crystal Palace

Por outro lado, o Crystal Palace vive uma situação oposta. A equipe está apenas na 16ª posição, com 16 jogos e segue na luta contra a zona de rebaixamento da Premier League.

Além disso, para enfrentar o Manchester City, fora de casa, o técnico Roy Hodgson não poderá contar com o atacante Jordan Ayew, expulso no confronto contra o Liverpool na rodada passada, quando os londrinos foram derrotados por 2 a 1.

Manchester City x Crystal Palace

17ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 15/12/2023, às 12h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké e Gvardiol; Matheus Nunes (Kovacic), Rodri e Foden; Grealish, Bernardo Silva e Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Crystal Palace: Johnstone; Ward, Andersen, Guehi e Clyne; Hughes, Richards e Lerma; Olise (Matheus França), Schlupp e Édouard. Técnico: Roy Hodgson.

Onde assistir: Star+

