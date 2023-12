Santos negocia parcelamento de multa para ter Carille em 2024

O Santos está próximo da contratação de Fábio Carille, do V-Varen Nagasaki. No entanto, alguns detalhes da negociação ainda precisam ser resolvidos. Afinal, os dirigentes alvinegros precisam pagar os 1,5 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões) da multa do técnico. A informação é do “ge”.

Carille de volta ao Santos?

A parte salarial já foi acertada entre as partes. O Peixe, por outro lado, não tem condições financeiras para pagar os 1,5 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões). Assim, os dirigentes alvinegros querem propor aos japoneses de pagar os valores da multa de forma parcelada.

O Peixe estava interessado na contratação de Thiago Carpini, do Juventude. No entanto, as negociações melaram nos últimos dias. Assim, os dirigentes alvinegros concentraram esforços em Carille, que está trabalhando no futebol japonês desde 2022.

Aliás, Carille trabalhou no clube paulista entre os anos 2021-2022. Sob comando do técnico, os jogadores alvinegros conquistaram nove vitórias, nove empates e oito derrotas.

