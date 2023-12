Corinthians sobe oferta por Raniele e avança na contratação

O Corinthians avançou na negociação para ter o volante Raniele. A agremiação paulista, aliás, oficializou nova oferta para contratar o jogador em posição que é uma das prioridades do Timão.

O Corinthians enviou oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 13,47 milhões na cotação atual). A proposta é por 60% dos direitos econômicos do jogador. Nos tratos, aliás, o Timão terá que pagar mais 500 mil euros (R$ 2,69 milhões na cotação atual) caso o volante dispute 60% dos jogos pelo time paulista. Assim, o total da operação seria em torno de R$ 15 milhões.

Na negociação, aliás, o Timão deve parcelar o valor. Está pendente, no entanto, o acerto entre Cuiabá, que tem 65% dos direitos do jogador, com Avaí e Jacuipense, que tem 25% e 10% dos direitos, respectivamente.

A conversa, no entanto, não é nova. Afinal, o Corinthians já fez primeira proposta pelo jogador. Na primeira, a oferta inicial, todavia, não agradou.

Raniele tem 26 anos e disputou 35 jogos pelo Cuiabá. Ele encerrou a temporada com três gols e uma assistência.

Corinthians tenta outro nome

Além de Raniele, o Timão também mira a contratação de Erick, do Athletico. Inicialmente a agremiação tentou uma troca por Fausto Vera, todavia, o Furacão recusou. Na sequência, o Corinthians tentou empréstimo, algo que também foi negado. O time paulista, afinal, não vai desistir e pensa em novas propostas para garantir o negócio.

