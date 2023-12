Juventus empata e desperdiça a chance de assumir a ponta na Itália

Genoa e Juventus se enfrentaram nesta sexta-feira (15/12), no Luigo Ferraris, em Gênova, abrindo a 16ª rodada do Italiano. A Juve saiu na frente com um gol de pênalti de Chiesa no primeiro tempo. Contudo, o Genoa arrancou o empate na etapa final, com Gudmundsson.

A Juventus, que esperava vencer e assumir provisoriamente a liderança. Mas foi aos 37 pontos, Dessa forma, está atrás da Inter de Milão (38), que pode abrir frente caso vença a Lazio neste domingo. O Genoa, com 16 pontos, está em 14º lugar. Mas pode perder uma posição para o Sassuolo, que visita a Udinese neste domingo.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Chiesa põe a Juve na frente

A Juventus foi melhor nos primeiros 30 minutos, sempre buscando o jogo pela direita com Chiesa, que teve a primeira oportunidade e cruzou uma bola na medida apara Vlahovic desperdiçar a segunda oportunidade para os visitantes; Contudo, aos 28, num erro da defesa, que rechaçou mal a bola, Chiesa ganhou um presente e foi derrubado na área. O mesmo Chiesa cobrou e fez 1 a 0. Com a vantagem, o time se fechou na defesa. Mas apenas aí o Genoa passou a ofereceu real perigo ao gol de Szczesny. No fim, o primeiro tempo mostrou-se equilibrado, com leve domínio da Juve (52% de posse e seis finalizações a cinco do Genoa).

Tudo igual

Na etapa final. o Genoa voltou com o atacante ganense Ekuban na vaga do defensor Vásquez, fazendo o time da casa sair do 5-3-2 e deu resultado. Aos dois minutos, Ekuban ganhou uma bola na área, pelo alto, dando sob medida para a finalização certeira do islandês Gudmundsson: 1 a 1. Na reta final, a Juventus foi mais perigosa. Dessa forma, teve a chance de ouro no finzinho. Após escanteio, a bola ficou com o zagueiro Bremer, quase na pequena área. Mas o brasileiro pegou de coxa, fraco. Assim, deu a chance do goleiro Martínez se recuperar e voar para mandar a escanteio, garantindo um precioso ponto para o Genoa.

Jogos da 16ª rodada do Italiano

Sexta (15/12)

Genoa 1×1 Juventus

Sábado (16/12)

Lecce x Frosinone – 11h

Napoli x Cagliari – 14h

Torino x Empoli – 16h45

Domingo (17/12)

Milan x Monza – 8h30

Udinese x Sasuolo – 11h

Fiorentina x Verona – 11h

Bologna x Roma- 14h

Lazio x Inter – 16h45

Segunda-feira (18/12)

Atalanta x Salernitana 16h45

Veio o emoate aos dois mintisl

Lyon de falta do nouala Balogoun quase chuceirinhos 29 quawe foleiro salva.; so bolas paradas

Canara trave

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.